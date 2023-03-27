После февральских землетрясений в Сирию вернулось около 60 тыс. беженцев - Акар

После февральских землетрясений в Сирию на добровольной основе вернулось около 60 тыс. беженцев, лишившихся крова либо потерявших родственников в Турции. При этом военные решительно пресекают попытки нелегального пересечения госграницы. Об этом в понедельник, 27 марта сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в ходе визита в приграничную с Сирией провинцию Хатай на юге страны, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Акар вместе с начальником Генштаба ВС Турции генералом Яшаром Гюлером побывал на базе Кумлу, где осуществляется командование и управление антитеррористическими операциями «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь» на севере Сирии. Здесь министру предоставили информацию о деятельности базы.

Далее Акар вместе с генералом Гюлером на пикапе отправился к нулевой точке турецко-сирийской границы, а далее - на блокпост в поселке Кавалджык района Рейханлы.

Министр с наблюдательной башни лично проследил за ситуацией на границе, используя электрооптическую сенсорную систему Dragoneye (глаз дракона).

Говоря о ситуации с мигрантами, Акар опроверг утверждения о том, что после февральских землетрясений власти Турции регистрируют большой поток беженцев из Сирии.

«Утверждения не соответствуют действительности, это ясно и недвусмысленно. Мы провели проверку на линии границы, разговаривали с гражданскими и военными, провели встречи. Сообщили общественности, что все это клевета, и дела обстоят совершенно наоборот. После землетрясения в свою страну добровольно вернулось около 60 тыс. человек»​​​​​​​, - отметил Хулуси Акар.

Кроме того, глава турецкого оборонного ведомства осудил провокацию, совершенную 24 марта в Дании в отношении священного Корана и турецкого флага. «Нападение на наш флаг и священное писание является примером огромного варварства, презренного и отвратительного поведения. Это абсолютно точно преступление против человечности и преступление на почве ненависти. Анкара категорически не приемлет подобных провокаций», - добавил министр.