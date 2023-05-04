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В Стамбуле завтра пройдет встреча по зерновой сделке - Хулуси Акар

Турция Материалы 4 мая 2023 22:24 (UTC +04:00)
В Стамбуле завтра пройдет встреча по зерновой сделке - Хулуси Акар

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БАКУ /Trend/ - В Стамбуле завтра состоится встреча между представителями ООН, Турции, России и Украины на техническом уровне, которая будет посвящена зерновой сделке.

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Перед встречей замминистров возникла необходимость в проведении встречи технического персонала ООН, Турции, России и Украины. Эта встреча состоится завтра. После нее на следующей неделе состоится встреча заместителей министров", - отметил Акар.

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