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В районе Измира в Турции возник крупный лесной пожар

Турция Материалы 30 июня 2023 20:02 (UTC +04:00)
В районе Измира в Турции возник крупный лесной пожар

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БАКУ /Trend/ - В окрестностях турецкого города Измир, расположенного на побережье Эгейского моря, в пятницу во второй половине дня возник крупный лесной пожар, передает Trend.

Местные власти сообщили, что для борьбы с огнем были задействованы шесть самолетов и пять вертолетов.

Сообщение о пожаре в лесной зоне уезда Менемен поступило около 17:00 местного времени. Дополнительные спасательные отряды были направлены из соседних провинций. В общей сложности в тушении пожара участвуют около 50 единиц наземной техники и сотни спасателей, помимо авиационных средств.

Этот случай является не первым лесным пожаром в провинции Измир на текущей неделе, когда здесь установилась жаркая погода.

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