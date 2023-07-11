Эрдоган обсудил актуальные вопросы с Байденом

БАКУ /Trend/ - В Вильнюсе в рамках саммита лидеров стран НАТО в выставочно-ярмарочном центре LITEXPO завершилась встреча состоялась встреча между Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Президентом США Джо Байденом.

Как передает Trend, в ходе встречи главы государств обсудили актуальные вопросы повестки дня.

Встреча длилась 1 час 15 минут.

На встрече с турецкой стороны присутствовали министр иностранных дел Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер, глава национальной разведывательной организации Ибрагим Калын, руководитель управления по коммуникациям президента Фахреттин Алтун, глава оборонной промышленности Халук Гёргюн и главный советник президента, посол Акиф Чагатай Кылыч.

Эрдоган выступит с заявлением о встрече президентов Турции и США на пресс-конференции, которая запланирована на 12 июля.