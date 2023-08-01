В Конье произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - Землетрясение силой 5 баллов произошло в турецкой провинции Конья.

Как сообщает Trend во вторник со ссылкой на TurkicWorld, подземные точки были зарегистрированы в районе Сельчуклу.

Землетрясение произошло в 18:06 по местному времени на глубине 7,24 км.

Сообщений о разрушениях и пострадавших нет.

Напомним, что 6 февраля этого года в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. После этого на территории страны произошло еще несколько сильных землетрясений. В результате стихийного бедствия в Турции погибло свыше 50 тысяч человек, ещё десятки тысяч пострадали.