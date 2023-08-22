Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Турция

В турецкой провинции Кайсери произошло землетрясение

Турция Материалы 22 августа 2023 14:46 (UTC +04:00)
В турецкой провинции Кайсери произошло землетрясение

Читайте Trend в

Асиф Мехман
Асиф Мехман
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Землетрясение силой 4,7 балла произошло в районе Сарыз провинции Кайсери в Турции.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на TurkicWorld, информацию об этом распространило Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Согласно информации, землетрясение произошло в 13:17 по местному времени.

Очаг землетрясения залегал на глубине 7,06 километра.

На место происшествия были привлечены спасатели, пострадавшим была оказана помощь.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости