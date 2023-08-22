В турецкой провинции Кайсери произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - Землетрясение силой 4,7 балла произошло в районе Сарыз провинции Кайсери в Турции.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на TurkicWorld, информацию об этом распространило Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Согласно информации, землетрясение произошло в 13:17 по местному времени.

Очаг землетрясения залегал на глубине 7,06 километра.

На место происшествия были привлечены спасатели, пострадавшим была оказана помощь.