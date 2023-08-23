Более семисот человек эвакуировано из-за лесных пожаров в турецкой провинции Чанакалле

БАКУ /Trend/ - Более 730 жителей населенных пунктов вблизи области лесных пожаров в турецкой провинции Чанаккале были эвакуированы.

Об этом в соцсети сети "X" (ранее "Twitter") написал глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, передает Trend.

Он отметил, что в тушении пожаров участвует более 1,3 тысячи пожарных и специалистов.

"736 местных жителей были эвакуированы в целях предосторожности. Министр сельского и лесного хозяйства, Ибрагим Юмаклы направился в Чанаккале", - написал Алтун.

Министр здравоохранения Фахреттин Коджа сообщил, что четверо человек пострадали от дыма. Министр также отметил, что в зоне пожара действует 23 машины скорой помощи, 4 бригады спасателей-медиков и 85 медицинских работников.