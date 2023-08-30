В июле Стамбул посетили 1,87 миллиона туристов

БАКУ /Trend/ - В июле турецкий город Стамбул посетили 1,87 миллиона туристов.

Как сообщает Trend со ссылкой на TurkicWorld, число иностранных туристов, приехавших в Стамбул в июле, увеличилось на шесть процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

1,82 миллиона туристов прибыли в город по воздуху, а 49 681 человек - по морю.

Среди иностранных туристов, приехавших в Стамбул в июле, первое место заняли россияне - 185 636 туристов, второе место заняли немцы - 135 568 человек, а третье место заняли саудовцы - 105 041 человек.

Отметим, что этот показатель является самым высоким показателем за последние десять лет.