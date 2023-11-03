ВС Турции за минувшую неделю нейтрализовали 87 террористов РПК

БАКУ /Trend/ - ВС Турции за минувшую неделю нейтрализовали 87 боевиков террористической организации РПК, в том числе на севере Ирака и Сирии. Об этом сообщил пресс-советник Министерства национальной обороны Турции Зеки Актюрк, передает Trend.

По его словам, ВС Турции продолжают вести решительную борьбу со всеми видами угроз как внутри страны так и за рубежом, и главным образом с террористами РПК.

«За последнюю неделю нейтрализовано 87 боевиков, в том числе на севере Ирака и Сирии. Таким образом, число обезвреженных с начала года террористов достигло 1802, а с 24 июля 2015 года - 39 145», - сказал Актюрк.

В рамках операции изъято 1373 единицы оружия различного калибра и 766 339 боеприпасов, уничтожено 2 460 мин и самодельных взрывчатых веществ.