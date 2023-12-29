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Турецкие спецслужбы нейтрализовали одного из главарей РПК/YPG в Сирии

Турция Материалы 29 декабря 2023 21:25 (UTC +04:00)
Турецкие спецслужбы нейтрализовали одного из главарей РПК/YPG в Сирии

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В процессе операции в районе Эт-Табка на севере Сирии Национальная разведывательная организация Турции (MİT) уничтожила одного из руководителей YPG (сирийского подразделения РПК) по имени Омер Абдуллах аль-Даххам, передает Trend.

Согласно информации, полученной из турецких источников в силовых структурах, боевик, известный под кодовым именем "Абу Даххам", был ответственным за террористическую деятельность PПK/YPG в указанном районе Сирии и участвовал в планировании терактов против Турции.

Установлено, что этот боевик был частью группы, осуществлявшей террористические акты против военных баз Турции с 2017 года.

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