США заявили, что не будут бомбить ИГ на Филиппинах без запроса властей

9 августа 2017 01:03 (UTC+04:00)

США не планируют наносить удары по позициям боевиков террористической организации "Исламское государство" на территории Филиппин, поскольку такого запроса от властей страны не поступало, передает РИА Новости со ссылкой на Пентагон.

Накануне телеканал NBC со ссылкой на свои источники сообщил о планах Пентагона начать операцию против ИГ на Филиппинах с использованием беспилотной авиации.

"Филиппины не обращались, а США не планируют удары с беспилотников на Филиппинах", — сказал представитель пресс-службы Пентагона Кристофер Логан.

Он отметил, что любое взаимодействие с Филиппинами проводится по запросу властей этой страны и США. "Мы уважаем суверенитет Филиппин и не проводим односторонних действий на Филиппинах", — сказал Логан.

Azernews Newspaper
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