Пожар в доме Билла и Хиллари Клинтон потушен (Обновлено)

Пожарные полностью устранили возгорание в доме Билла и Хиллари Клинтон в городе Чаппаква в штате Нью Йорк, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS.

Как заявил представитель полиции города Нью Касл Артур Мендоза, пожар был потушен примерно в 15.15 по местному времени.

Сообщается, что возгорание произошло не в основном здании, а в небольшом доме на территории владения.

Информации о жертвах и пострадавших нет.

01:17 (GMT+4) Пожар возник в среду в доме Билла и Хиллари Клинтон, расположенном в американском городке Чаппакуа (округ Уэстчестер, штат Нью-Йорк). Об этом, как передает ТАСС, сообщил телеканал NBC.

В настоящий момент с огнем борются пожарные.

Как отмечает телеканал, информация о пострадавших не поступала.

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