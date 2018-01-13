Врач Белого дома назвал отменным здоровье Дональда Трампа

13 января 2018 04:59 (UTC+04:00)

Президент Дональд Трамп обладает "отменным здоровьем". Об этом объявил главный врач Белого дома Ронни Джексон после проведенного первого медосмотра Трампа в качестве 45-го руководителя администрации США, передает ТАСС.

"Медобследование президента прошло в Национальном медицинском центре ВМС США имени Уолтера Рида исключительно хорошо. У президента - отменное здоровье. Я поделюсь некоторыми деталями медосмотра на брифинге в следующий вторник", - отметил он в распространенном заявлении.

Для Трампа, которому 14 июня исполнится 72 года, это первое медобследование в качестве главы государства и главнокомандующего вооруженными силами страны.

Хотя президенты США не обязаны проходить подобные медосмотры, это стало обычной практикой со времен 37-го главы администрации Ричарда Никсона (1913-1994). Барак Обама, которого сменил 20 января 2017 года в Белом доме Трамп, за восемь лет пребывания у власти делал это четыре раза. В 2016 году у него проверяли зрение, слух, состояние носоглотки, щитовидной железы, легких, сердца, кожного покрова, пищевода, мускулов, костей и деятельность головного мозга.

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