У Белого дома задержали человека с заряженным оружием

23 января 2018 22:29 (UTC+04:00)

Сотрудники Секретной службы США во вторник задержали у Белого дома человека с заряженным оружием, передает РИА Новости со ссылкой на газету Washington Examiner.

В заявлении Секретной службы указывается, что инцидент произошел в 2:30 ночи по местному времени. Как отмечается, сотрудники ведомства, несущие охрану у резиденции главы государства, обнаружили неподалеку подозрительный автомобиль.

"Во время проведенного досмотра выяснилось, что у владельца машины было заряженное оружие", — говорится в сообщении.

Имя задержанного не сообщается. Ему было предъявлено обвинение "в ношении незарегистрированного пистолета и боеприпасов к нему".

В настоящее время задержанный находится в ведении городской полиции Вашингтона, говорится в сообщении.

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