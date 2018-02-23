Иванка Трамп прибыла в Южную Корею, чтобы возглавить делегацию США на закрытии Олимпиады

23 февраля 2018 12:52 (UTC+04:00)

Иванка Трамп, дочь и советник президента США Дональда Трампа, прибыла в пятницу в Республику Корея, где возглавит американскую делегацию на церемонии закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане 25 февраля. Регулярный коммерческий рейс из США с Иванкой на борту приземлился в международном аэропорту Инчхона, передает ТАСС со ссылкой на телеканал YTN.

По его данным, в состав американской делегации входят также пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, командующий американскими войсками в Республике Корея генерал Винсент Брукс, временный поверенный в делах США в Южной Корее Марк Нэппер, конгрессмен Джеймс Риш [демократ от штата Айдахо] и сержант сухопутных войск Шона Робок - бывшая бобслеистка, серебряный призер Олимпиады 2006 года в Турине.

Согласно данным телеканала, вечер пятницы Иванка проведет в Сеуле, а субботу и воскресенье целиком проведет в Пхёнчхане, наблюдая за различными соревнованиями. Предполагается, что ее в ходе визита в Республику Корея примет президент страны Мун Чжэ Ин.

В четверг стало известно, что КНДР направит на церемонию закрытия Олимпиады делегацию из восьми человек во главе с заместителем председателя ЦК, заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем. Южнокорейские СМИ предположили, что официальные лица КНДР и США могут провести встречу во время олимпийских мероприятий.

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