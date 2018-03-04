Трамп пригрозил обложить ввозимые в США европейские автомобили налогом

4 марта 2018 09:16 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести налог на автомобили из Европы, ввозимые в США, передает Интерфакс со ссылкой на BBC News.

"Если ЕС хочет еще больше увеличить свои и без того огромные тарифы и барьеры для американских компаний, работающих там, мы просто введем налог на их автомобили, которые свободно ввозятся в США", - цитируется в сообщении запись, сделанная Трампом в субботу в твиттере.

Сейчас США - крупнейший рынок сбыта европейских автомобилей. Туда отправляется четверть всех произведенных в Евросоюзе машин, а объемы продаж европейских автомобилей в США оцениваются в $237 миллиардов в год.

Примерно половина машин, экспортируемых Евросоюзом в США, производится в Германии - таким образом, именно она может сильнее всех пострадать от введения пошлин, отмечается в сообщении.

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