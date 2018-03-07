Трамп пообещал "с умом" выбирать нового экономического советника

7 марта 2018 07:44 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп обещает вскоре назначить нового экономического советника вместо Гэри Кона, который заявил о своем уходе в ближайшие недели, передает РИА Новости.

"В ближайшее время будет принято решение о назначении нового главного экономического советника. Много людей, которые ждут эту работу — буду выбирать с умом!", — написал Трамп в Twitter.

По данным ряда СМИ, на эту должность, в частности рассматриваются советник Белого дома Питер Наварро и экономический аналитик и журналист Лоуренс Кудлоу.

Кон ушел на фоне решения президента США Дональда Трампа ввести экономические пошлины на импорт стали и алюминия в США. Это решение не поддержали как торговые партнеры США, так и некоторые однопартийцы Трампа.

Кон стал вторым чиновником администрации США, который заявил об уходе со своего поста. Ранее такое решение приняла давняя соратница Трампа директор Белого дома по коммуникациям Хоуп Хикс. В общей сложности с момента инаугурации Трампа в январе 2017 года его команду покинули более 10 человек.

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