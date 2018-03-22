Трамп подписал меморандум о введении торговых ограничений с Китаем

22 марта 2018 21:59 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп в четверг подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", подписание этого документа транслировал телеканал MSNBS, передает РИА Новости.

"У нас есть одна конкретная проблема. Я отношусь к ним как к друзьям, я уважаю президента Си (председателя КНР Си Цзиньпина — ред.). У нас прекрасные отношения, они помогают много нам с КНДР, и это – Китай. Но у нас торговый дефицит," — сказал Трамп на церемонии подписания документа.

По его словам, дефицит составляет около 540 миллиардов долларов. "Некоторые говорят, что это на самом деле 375 миллиардов долларов. Есть много вариантов того, как смотреть на это. Но как ни смотри, это самый большой дефицит для любой страны в мире", — отметил президент США.

Он также заявил о плачевной ситуации в сфере интеллектуальной собственности, заявив о "кражах" на сотни миллиардов долларов. Поэтому, по словам Трампа, США решили применить раздел 301 закона о торговле от 1974 года, который позволяет ввозить санкции против стран в случае нечестной торговой политики или нарушения условий сделок.

"Это (потери китайской стороны — ред.) может быть около 60 миллиардов долларов, но это лишь часть того, о чем мы говорим", — добавил президент США. По его словам, Вашингтон ожидает зеркальности в двусторонних отношениях.

Кроме этого, Трамп потребовал от торгового представителя США в 15-дневный срок представить список товаров КНР, подпадающих под рост пошлин, а также инициировать иск к КНР в ВТО по предполагаемым нарушениям в области лицензирования.

Ранее высокопоставленный представитель Белого дома заявил журналистам на брифинге, что минфин США в двухмесячный срок также определит новые торговые меры против КНР. В частности, президент поручил министерству финансов в 60-дневный срок разработать и предложить дополнительные меры, помимо тех, что уже объявлены в четверг.

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