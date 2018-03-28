Марк Цукерберг даст в Конгрессе США

28 марта 2018 07:06 (UTC+04:00)

Основатель Facebook Марк Цукерберг даст показания на слушаниях в Конгрессе США в связи с утечкой данных 50 миллионов пользователей соцсети. Об этом сообщают Reuters и CNN со ссылкой на источники.

Дать показания Цукерберга пригласили несколько комитетов Конгресса. В частности, юридический комитет Сената назначил на 10 апреля слушания по безопасности данных пользователей, куда позвал также руководителя Google Сундара Пичаи и главу Twitter Джека Дорси.

27 марта также стало известно, что Цукерберг отказался дать показания в парламенте Великобритании и намерен послать кого-то из других руководителей компании. Глава парламентского комитета по культуре, медиа и спорту Дамиан Коллинс назвал это решение «ошеломляющим» и призвал Цукерберга «подумать еще».

В марте 2018 года стало известно, что в распоряжении компании Cambridge Analytica, которая занимается политическим консультированием и политической рекламой, оказались данные 50 миллионов пользователей фейсбука, полученные без их согласия.

Компания Cambridge Analytica, в частности, работала на штаб Дональда Трампа и, как утверждается, внесла вклад в его победу.

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Azernews Newspaper
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