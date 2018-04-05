Пентагон признает победу над ИГ, когда она не сможет совершать атаки на США и союзников

Соединенные Штаты сочтут полным разгромом террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) такое положение дел, при котором ее члены не будут в состоянии совершать атаки против Вашингтона и его союзников. Об этом в четверг на брифинге в пресс-центре Пентагона сообщил представитель Комитета начальников штабов ВС США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи, передает ТАСС.

"Когда мы говорим об ИГ, нам не следует думать исключительно о долине реки Евфрат - это глобальная проблема. Мы воспринимаем ИГ в глобальном масштабе, и в таком контексте остатки физического халифата представляют собой лишь одно из проявлений [группировки]", - отметил он.

По словам Маккензи, "слишком просто думать о победе лишь в Сирии".

"Продолжая, хочу сказать, что мы сочтем за успех в борьбе против ИГ такое положение дел, при котором ИГ не сможет успешно проворачивать атаки против Соединенных Штатов на их территории или против наших союзников", - уточнил генерал, отвечая на вопрос журналиста о том, что именно Вашингтон считает победой над исламистами.

Позиция США по поводу присутствия американских вооруженных сил в Сирии по сути не изменилась после заявлений Белого дома, отметил Маккензи.

Ему был задан вопрос о том, какие изменения в подходе США к военному присутствию в Сирии подразумевают последние по времени заявления Белого дома. "Мы всегда так и думали: как только мы положим конец ИГ в Сирии, мы скорректируем наше присутствие там. Так что в этом отношении по сути ничего не изменилось", - пояснил он, добавив, что никаких временных рамок для вывода американских ВС из Сирии не установлено.

29 марта президент США Дональд Трамп заявил на брифинге, что с завершением боевой операции против ИГ дальнейшее пребывание американских военных в Сирии теряет смысл. По его словам, США очень скоро уйдут из арабской страны.

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