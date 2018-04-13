Трамп не исключил возврата к ТТП на "лучших" условиях

13 апреля 2018 09:40 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп не исключил повторного присоединения страны к соглашению по Транстихоокеанскому партнерству (ТТП), если условия "будут лучше", чем то, что предлагал бывший глава государства Барак Обама, передает РИА Новости.

В четверг американский президент поручил торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру и директору национального совета по экономике Ларри Кудлоу рассмотреть целесообразность переговоров по заключению нового Транстихоокеанского партнерства со странами региона.

"К Транстихоокеанскому партнерству можно присоединиться, только если соглашение будет значительно лучше, чем то, что предложил президент Обама. У нас уже есть двусторонние соглашения с шестью из одиннадцати стран [состоящих в соглашении по] ТТП, и мы работаем над тем, чтобы заключить сделку с крупнейшей из этих стран, Японией, от которой мы годами сильно страдали в плане торговли", — написал Трамп в своем Twitter-аккаунте.

Соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (Trans-Pacific Partnership, TPP) было подписано в 2016 году. В рамках договора планировалось создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На тихоокеанские страны приходятся 40% мировой экономики и треть мировой торговли. Участниками соглашения стали 12 стран: США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Малайзия, Бруней, Вьетнам, Япония, Мексика, Чили и Перу.

Однако в январе 2017 года президент Дональд Трамп подписал указ о выходе США из соглашения, после чего оно было переработано и получило название CPTPP. Политические оппоненты Трампа и ряд экспертов опасаются, что выход США из партнерства усилит позиции в регионе конкурирующего Китая. Администрация Трампа заявляет, что договор в нынешнем виде невыгоден США.

Главы МИД 11 стран Азии и Америки подписали 8 марта в Чили переработанное после выхода США соглашение о Транстихоокеанском партнерстве.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Сотрудников Госдепа предупредили об угрозе кибератак на ведомство
США 04:42
Трамп еще не принял окончательного решения по Сирии - Белый дом
США 00:59
Помпео рассказал, как США помешают Ирану производить ядерное оружие
Ядерная программа 12 апреля 20:48
Трамп ожидает "замечательной встречи" с Ким Чен Ыном
США 12 апреля 20:46
Помпео заявил, что никогда не выступал за смену власти в КНДР
США 12 апреля 20:33
Мэттис: Трамп еще не принял решение об ударе по Сирии
США 12 апреля 20:32
Мэттис назвал цель присутствия США в Сирии
США 12 апреля 20:26
Автобусы Anhui Ankai Automobile Company готовы к отправке в Саудовскую Аравию (ФОТО)
Бизнес 12 апреля 19:15
Си Цзиньпин: инициатива "Пояса и пути" - это не интрига Китая
Бизнес 12 апреля 19:00
Си Цзиньпин встретился с членами Совета Боаоского азиатского форума
Бизнес 12 апреля 18:32
Индекс цен производителей Китая в марте вырос на 3,1%
Бизнес 12 апреля 18:24
Фотоэлектрическая дорога в Китае за 100 дней выработала электричества на 100 тыс. кВт-ч
Энергетика 12 апреля 18:16
Гелиоэлектростанции на пустырях помогают бороться с бедностью в китайских деревнях (ФОТО)
Китай 12 апреля 18:10
В Сянгане открылась выставка электроники Global Sources Electronics (ФОТО)
ИКТ 12 апреля 18:00
"Эль-Аль" меняет маршруты полетов из-за возможной атаки на Сирию
Израиль 12 апреля 17:46
Путин: Россия не собирается выходить из программ по космосу, в том числе с США
Россия 12 апреля 17:19
Премьер Госсовета КНР призвал к улучшению условий ведения бизнеса в Шанхае (ФОТО)
Бизнес 12 апреля 16:07
В Минске прошла китайско-белорусская бизнес-встреча (ФОТО)
Бизнес 12 апреля 15:39