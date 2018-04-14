Трамп и Макрон по телефону вновь обсудили Сирию - Белый дом

14 апреля 2018 00:35 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп провел в пятницу в очередной раз телефонный разговор со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, чтобы обсудить дальнейшие шаги касательно событий в Сирии. Об этом журналистам на регулярном брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает ТАСС.

Ей был задан вопрос о дальнейших шагах Вашингтона в контексте утверждений о химической атаке, якобы случившейся в Восточной Гуте. "Мы продолжаем обсуждения с нашими партерами и союзниками. Президент говорил с президентом Макроном снова ранее сегодня. Мы продолжаем проводить встречи и дискуссии в Белом доме", - сказала она.

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