США стараются избегать потерь среди мирного населения в Сирии - Пентагон

США принимают все меры, чтобы избежать потерь среди мирного населения и иностранных граждан при нанесении ударов в Сирии. Об этом журналистам в пресс-центре Пентагона в пятницу заявил министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис, передает ТАСС.

"Я хочу подчеркнуть, что эти удары направлены против сирийского режима. Нанося эти удары, мы предпринимаем огромные усилия, чтобы избежать потерь среди гражданских и иностранцев", - сказал он.

Мэттис также утверждал, что "пришло время для всех цивилизованных стран немедленно объединиться и прекратить сирийскую гражданскую войну", а также поддержать мирный женевский процесс, проводимый под эгидой ООН.

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд также заверил, что цели для нанесения ударов подбирались с особой тщательностью.

Поводом для нанесения удара по Сирии, о котором ранее объявил президент США Дональд Трамп, стал инцидент 7 апреля в сирийском городе Дума, где, по некоторым утверждениям, было применено химическое оружие.

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