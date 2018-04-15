Хейли заявила, что Сирия недостойна переговоров с США

Постпред США в ООН Никки Хейли категорически отвергла возможность прямых переговоров с Сирией. С таким заявлением она выступила в интервью CBS, передает РИА Новости.

"Мы бы не хотели проводить прямые переговоры с Сирией. Они (сирийские власти. — Прим. ред.) не заслуживают переговоров с Соединенными Штатами. Они только и делают, что терзают свой народ и уничтожают свою родину", — заявила Хейли.

Она заявила также, что совместный удар США, Великобритании и Франции по Сирии позволил отбросить сирийскую химическую программу на годы назад. При этом постпред США заверила, что Вашингтон никогда не задавался целью свергнуть Башара Асада.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.