Представители Китая и США обсудили ядерную проблему КНДР и Ирана

20 апреля 2018 16:17 (UTC+04:00)

Директор департамента МИД КНР по контролю над вооружениями Ван Цунь в пятницу провел встречу с помощником госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофером Форд, в ходе встречи обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуация вокруг ядерной проблемы КНДР и иранской ядерной программы, передает РИА Новости.

"Стороны обменялись взглядами по политике США и Китая в ядерной сфере, обсудили ядерную проблему Корейского полуострова, иранский ядерный вопрос", — говорится в заявлении на сайте МИД КНР.

Отмечается также, что представители внешнеполитических ведомств двух стран обсудили китайско-американское сотрудничество в области нераспространения ядерного оружия и обсудили процесс выполнения Договора о нераспространении ядерного оружия.

Других подробностей встречи не приводится.

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