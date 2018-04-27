Трамп назвал сроки встречи с Ким Чен Ыном

27 апреля 2018 20:20 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ближайшие недели, передает РИА Новости.

"Я встречусь с Ким Чен Ыном в ближайшие недели, мы стремимся к денуклеаризации региона Северной Кореи и всего Корейского полуострова", — заявил Трамп на мероприятии с участием американских олимпийцев и паралимпийцев в Белом доме.

Ранее сообщалось, что переговоры лидеров США и КНДР могут пройти на территории "третьей" страны.

На прошлой неделе с Ким Чен Ыном встретился тогдашний кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео. Переговоры такого уровня между представителями двух стран прошли впервые с 2000 года.

Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южной стороне демилитаризованной зоны 27 апреля прошла его встреча с президентом Республики Кореи Мун Чжэ Ином.

По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой Пхеньян и Сеул заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.

После межкорейского саммита может быть организована встреча Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. Ранее Трамп заявил, что рассматриваются три-четыре варианта дат и пять вариантов места его встречи с лидером КНДР.

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