Встреча Трампа и Ким Чен Ына пройдет в Монголии или в Сингапуре - СМИ

Предстоящая встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится либо в Монголии, либо в Сингапуре. Об этом сообщила в субботу телекомпания CBSсо ссылкой на два источника в американской администрации, не приведя дополнительных деталей, передает ТАСС.

Ранее Трамп заявлял, что его встреча с Ким Чен Ыном может состояться "в течение трех-четырех недель". Прежде он обращал внимание на то, что Пхеньян заинтересован в проведении встречи "как можно скорее". В минувшую пятницу американский лидер также проинформировал, что США и КНДР сократили число мест для возможного проведения первой в истории встречи на высшем уровне до двух.

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