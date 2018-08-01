Tesla намерена инвестировать в КНР пять миллиардов долларов

1 августа 2018 15:24 (UTC+04:00)

Американская Tesla планирует выделить пять миллиардов долларов на строительство завода в Китае на фоне эскалации торгового конфликта между США и КНР, при этом часть средств компания рассчитывает привлечь в Китае, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источник, передает РИА Новости.

"Tesla планирует инвестировать 5 миллиардов долларов на строительство завода в Китае… Компания рассматривает привлечение средств в Китае, чтобы профинансировать по крайней мере часть инвестиций в завод", — приводит агентство слова источника.

В середине июля СМИ сообщали, что Tesla подписала соглашения с властями Шанхая, которое позволит построить завод в этом китайском городе для выпуска до 500 тысяч автомобилей в год. Как отмечалось, завод компании в Китае поможет укрепить Tesla свои позиции на быстрорастущем рынке электромобилей и избежать высоких импортных тарифов. По данным источника агентства, Tesla ожидает, что предприятие недалеко от Шанхая начнет выпускать электрокары Model 3 к 2020 году.

"Торговая война" между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

Агентство Блумберг со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией, в среду сообщило, что администрация США планирует предложить введение пошлин в 25% на импорт китайских товаров и услуг на сумму 200 миллиардов долларов.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.

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