В США полиция применила светошумовые гранаты для разгона протестующих

5 августа 2018 10:38 (UTC+04:00)

Полиция в американском городе Портленд применила светошумовые гранаты для разгона участников акций протеста, несколько человек были задержаны, передаёт РИА Новости со сссылкой на местные СМИ.

По данным СМИ, члены группы Patriot Prayer, поддерживающей президента США Дональда Трампа, устроили митинг, который привлек их противников. Chicago Tribune сообщает, что они называют себя антифашистами. Большие группы людей собрались на противоположных сторонах улицы, размахивая баннерами и выкрикивая оскорбления друг другу.

Полиция, находившаяся в районе, потребовала от участников акций покинуть улицу после того, как протестующие стали кидать камни и бутылки.

Как сообщила полиция Портленда в заявлении, четыре человека были задержаны. "Полицейские… изъяли оружие. Участники акций… бросали предметы, включая камни, дымовые шашки, пиротехнические средства… в полицейских и протестующих", — отмечается в заявлении.

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