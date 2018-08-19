Болтон сообщил о возможных переговорах Помпео с Ким Чен Ыном во время визита в КНДР

Госсекретарь Майкл Помпео отправится в КНДР в четвертый раз, во время его визита могут состояться переговоры с лидером страны Ким Чен Ыном.

Как передаёт ТАСС об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью телеканалу ABC, показанному в воскресенье.

"Госсекретарь Помпео вернется в КНДР скоро, это будет его четвертый визит", - сказал Болтон. Он отметил, что ожидается проведение прямых переговоров с Ким Чен Ыном, а время их проведения позже уточнит Госдепартамент.

США продолжают оказывать давление на Пхеньян, требуя полностью выполнить условия сингапурской декларации. Как утверждал Болтон ранее, руководство КНДР "не предприняло необходимых для денуклеаризации шагов", несмотря на договоренности между Трампом и Ким Чен Ыном.

12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. Трамп и Ким Чен Ын по итогам переговоров подписалисовместный документ. В нем Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а США обязались в ответ предоставить ему гарантии безопасности.



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