Помпео поприветствовал решение Афганистана о перемирии с талибами

Госсекретарь США Майк Помпео в воскресенье приветствовал решение правительства Афганистана о прекращении огня в противостоянии с радикальным движением "Талибан" по случаю наступающего праздника Курбан-байрам, передает РИА Новости.

Ранее в воскресенье президент Афганистана Ашраф Гани объявил о перемирии с "Талибаном" на три месяца и призвал движение ответить взаимностью.

"Соединенные Штаты приветствуют заявление афганского правительства о прекращении огня… Этот план отвечает на долгий и очевидный запрос афганского народа о мире", — говорится в заявлении Помпео, распространенном госдепом.

"Соединенные Штаты и наши зарубежные партнеры поддерживают эту инициативу афганского народа и афганского правительства, мы призываем "Талибан" принять активное участие в нем (перемирии — ред.)", — добавил он.

"Соединенные Штаты поддерживают предложение президента Гани о всесторонних переговорах на основе согласованной обеими сторонами повестки дня. Мы по-прежнему готовы поддерживать, помогать и участвовать в прямых переговорах между афганским правительством и движением "Талибан". Нет никаких препятствий для переговоров. Пришло время для мира", — заключил Помпео.

Гани ранее объявлял о временном одностороннем перемирии с талибами по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-байрам на период с 11 по 19 июня. Движение "Талибан" вслед за правительством также заявило о прекращении огня на три дня. После окончания перемирия афганские вооруженные силы возобновили операции против талибов.

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