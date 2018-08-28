Бомбардировщики ВВС США совершили полет в акватории Южно-Китайского моря

Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H совершили в понедельник полет над спорной акваторией Южно-Китайского моря, передает ТАСС со ссылкой на сервис Aircraft Spots.

По его данным, два B-52H с идентификационными номерами DANTE01 и DANTE02 взлетели с авиабазы ВВС США Андерсен на острове Гуам и направились на северо-запад. Они зашли в воздушное пространство над акваторией Южно-Китайского моря через пролив Лусон (расположен между одноименным островом и Тайванем), пролетели на юго-запад вдоль островов Палаван и Калимантан, после чего вернулись тем же маршрутом.

По данным портала, в воздухе бомбардировщики были дозаправлены при помощи самолетов-заправщиков KC-135R, которые взлетели также с авиабазы Андерсен.

В четверг стратегический бомбардировщик ВВС США B-52 с авиабазы Андерсен влетел в опознавательную зону ПВО Китая в районе островов Дяоюйдао (Сенкаку) в Восточно-Китайском море, которые являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. После непродолжительного полета внутри зоны границ самолет поменял курс и покинул ее.

Китай ведет с Брунеем, Вьетнамом, Малайзией и Филиппинами территориальные споры из-за Парасельских островов (Сиша), архипелага Спратли (Наньша) и Хуанъянь (риф Скарборо). С конца 2013 года Пекин проводит там масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию искусственных островов, а также расширению и освоению этих территорий.

США и Япония обвиняют Пекин в формировании участков суши, которые могут быть использованы в военных целях, в том числе превращены в морские базы и военные аэродромы. В свою очередь МИД КНР настаивает, что именно Соединенные Штаты несут ответственность за дестабилизацию ситуации в Южно-Китайском море.

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