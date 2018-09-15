В США из-за урагана «Флоренс» пять человек погибли

Число жертв урагана "Флоренс" в штате Северная Каролина (США) составило пять человек. Об этом сообщает News & Observer, передает РИА Новости.

В городе Уилмингтон в результате падения дерева на дом погибли женщина и 8-месячный ребенок.

В Кинстоне 78-летний человек погиб от удара током. Также в этом городе 77-летний мужчина стал жертвой сильного порыва ветра после того, как вышел из дома, чтобы проверить своих собак.

Еще один человек погиб в прибрежном округе Пендер.

Ураган "Флоренс" достиг побережья Северной Каролины 14 сентября. За последние дни ураган ослаб с четвертой до первой категории. Скорость ветра упала с 215 до 150 километров в час. Несмотря на это, синоптики предупреждают, что "Флоренс" остается одним из наиболее опасных ураганов за последнее время, так как грозит масштабными наводнениями.

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