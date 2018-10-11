Пентагон выделил более 1 млрд долларов на разработку ракет

11 октября 2018 05:24 (UTC+04:00)

Пентагон выделил более 1 миллиарда долларов на разработку перспективных космических ракет, сообщили в четверг в американском министерстве обороны, передает Интерфакс.

Консорциум United Launch Services (ULA), в котором участвуют Boeing и Lockheed Martin, получила контракт на 967 миллионов долларов для разработки стартового комплекса для перспективной одноразовой ракеты-носителя. Компании ATK Launch Systems выделены 45 миллионов долларов на разработку трех прототипов ракетных двигателей для того же проекта ракеты-носителя. Компания SpaceX получила 33,6 миллиона долларов на дальнейшую разработку криогенного метанового ракетного двигателя Raptor.

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