Пентагон выделил более 1 млрд долларов на разработку ракет

Пентагон выделил более 1 миллиарда долларов на разработку перспективных космических ракет, сообщили в четверг в американском министерстве обороны, передает Интерфакс.

Консорциум United Launch Services (ULA), в котором участвуют Boeing и Lockheed Martin, получила контракт на 967 миллионов долларов для разработки стартового комплекса для перспективной одноразовой ракеты-носителя. Компании ATK Launch Systems выделены 45 миллионов долларов на разработку трех прототипов ракетных двигателей для того же проекта ракеты-носителя. Компания SpaceX получила 33,6 миллиона долларов на дальнейшую разработку криогенного метанового ракетного двигателя Raptor.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.