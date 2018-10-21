Трамп заявил, что выйдет из договора о РСМД

21 октября 2018 00:39 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что выйдет из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Как сообщает агентство, Трамп заявил, что выйдет из договора, так как Россия его якобы нарушает.

Ранее газета New York Times сообщила, что США планируют выход из договора о РСМД, советник президента по нацбезопансости Джон Болтон уведомит об этом российскую сторону в ходе своего визита в Москву. Сам же Болтон в Twitter сообщил, что его переговоры станут продолжением дискуссий, начатых в ходе саммита в Хельсинки между двумя странами.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало Карибский кризис.

В мае 1991 года договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США — 859. Документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.

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