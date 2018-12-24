Трамп раскритиковал Мэттиса за позицию по расходам на оборону союзников

24 декабря 2018 23:20 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп раскритиковал уходящего в отставку главу Пентагона Джеймса Мэттиса за то, что тот не считал проблемой расходы США на оборону других стран, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы существенно субсидируем армии многих очень богатых стран по всему миру, при этом те же страны используют США и наших налогоплательщиков в торговле. Генерал Мэттис не видел в этом проблему. Я - вижу, и это должно быть исправлено!" - написал президент в понедельник в своем Twitter.

Накануне Трамп объявил, что с 1 января 2019 года исполняющим обязанности министра обороны будет замглавы Пентагона Патрик Шанахан.

Таким образом, Трамп сократил срок пребывания на этом посту нынешнего главы Пентагона Джеймса Мэттиса, который планировал официально оставить его только в конце февраля. Мэттис сообщил, что покидает пост, на следующий день после объявления Трампом о выводе американских войск из Сирии.

В своем письме об отставке он написал Трампу, что уходит, чтобы тот смог найти министра обороны с более схожими взглядами. Глава Пентагона сообщил, что покинет должность после 28 февраля 2019 года и сделает все возможное, чтобы обеспечить гладкий переход власти к новому министру обороны США. Впоследствии Трамп также заявлял, что Мэттис уйдет на пенсию в конце февраля 2019 года.

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