В США вновь зажглись огни на главной рождественской ели

25 декабря 2018 07:25 (UTC+04:00)

Гирлянда на главной рождественской ели США, которую ранее повредил неизвестный, вновь зажглась, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщила Служба национальных парков США.

"Национальная Рождественская ель вновь открыта для посещения, и дерево будет светиться в сумерках! Пожертвование от фонда национальных парков позволило нам возобновить работу", - говорится в заявлении службы в Twitter-аккаунте.

Ранее в пятницу телеканал NBC со ссылкой на полицию сообщил, что неизвестный залез на главную рождественскую ель США, стоящую в парке неподалеку от Белого дома. По данным правоохранителей, мужчина находился в состоянии эмоционального потрясения. В результате инцидента были повреждены некоторые огни на ели.

Служба национальных парков сообщала, что елка останется без гирлянды на время приостановки работы правительства.

В полночь (8 утра субботы мск) часть федеральных учреждений США сократила работу из-за отсутствия бюджета, вызванного противостоянием президента Дональда Трампа и демократов по пограничной безопасности. Ранее Трамп выразил надежду, что "закрытие" федерального правительства не продлится долго, и потребовал, чтобы демократы проголосовали за укрепление границы

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