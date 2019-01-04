В США трех экс-банкиров Credit Suisse обвинили в мошенничестве на $2 млрд

Прокуратура США предъявила обвинения в мошенничестве на два миллиарда долларов трем бывшим сотрудникам банка Credit Suisse, задержанным в Лондоне в четверг по запросу американских властей, сообщает издание Financial Times со ссылкой на представителя прокуратуры США по восточному округу Нью-Йорка, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания, задержанными являются Эндрю Пирс, Сурджан Сингх и Детелина Субева. На данный момент они выпущены под залог, однако власти США требуют их экстрадиции в связи с предполагаемым "отмыванием денег и мошенничеством с займами инвесторов из США", пишет издание.

Поводом для предъявления обвинений стал скандал, связанный с госдолгом Мозамбика, в отношении которого в 2017 году минюст США и ФБР начали расследование, касающееся действий швейцарского банка Credit Suisse Group, российского ВТБ и французского BNP Paribas.

Ранее в субботу в Южной Африке по тому же делу был задержан экс-министр финансов Мозамбика Мануэль Чанг, занимавший пост в период заключения сделок с кредиторами.