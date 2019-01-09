Bloomberg: Демократы в Сенате США заблокировали принятие новых санкций против Сирии

Демократы в Сенате США заблокировали рассмотрение законопроекта о новых санкциях против Сирии. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, в процедурном голосовании только 56 сенаторов высказались за законопроект при необходимых 60 голосах, 46 человек проголосовали против. Отмечается, что многие демократы заявили, что они не будут голосовать за рассмотрение документов, не связанных с преодолением так называемого шатдауна - частичного приостановления работы федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств.

Как информирует Bloomberg, данный законопроект предусматривал введение санкций против субъектов, сотрудничающих с правительством президента Сирии Башара Асада, в частности, в сфере поставок запчастей для самолетов и торговли нефтепродуктами.

"Шатдаун" в США действует с 22 декабря. Он произошел из- за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе США пока не удалось согласовать параметры госбюджета, в который Трамп и республиканцы в ультимативном порядке хотят включить средства на сооружение стены на границе с Мексикой. Демократы в свою очередь заявляют, что никогда не одобрят выделение на это денег из федеральной казны.

Без финансирования теперь осталась примерно четверть правительства, в частности Госдепартамент, минфин, минторг и министерство внутренней безопасности. Для остальных госучреждений Конгресс ранее успел одобрить выделение средств до конца сентября 2019 года. По меньшей мере до четверга порядка 420 тыс. сотрудников госучреждений будут работать без оплаты, хотя впоследствии смогут получить компенсацию. Еще 380 тыс. человек отправлены в неоплачиваемый отпуск.

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