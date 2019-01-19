NASA работает совместно с Китаем над проектами исследования Луны

19 января 2019 10:22 (UTC+04:00)

NASA работает совместно с Китайским национальным космическим управлением (CNSA) над проектами исследования Луны. Как сообщило американское космическое ведомство в опубликованном в пятницу заявлении, сотрудничество касается, в частности, китайской лунной миссии "Чанъэ-4", совершившей в начале января историческую посадку на обратной стороне естественного спутника нашей планеты, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Начиная с момента посадки китайского аппарата лунный спутник LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter - прим. ТАСС) собирает данные, которые в настоящий момент анализируются. Как ожидается, 31 января LRO сделает снимки места посадки "Чанъэ-4", как это было с "Чанъэ-3". NASA и CNSA договорились, что любые значительные открытия, которые удастся сделать по результатам этой скоординированной деятельности, будут представлены международному научному сообществу на 56-й сессии Научно-технического подкомитета Комитета по использованию космического пространства в мирных целях ООН в Вене, в Австрии, 11-22 февраля 2019 года", - говорится в заявлении NASA.

В управлении подчеркнули, что "сотрудничество NASA с Китаем является прозрачным, двусторонним и взаимовыгодным".

3 января лунный аппарат "Чанъэ-4", запущенный с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань, совершил мягкую посадку на обратной стороне Луны, а спустя несколько часов прислал оттуда первый снимок лунной поверхности, снятый с близкого расстояния. Основная задача проекта "Чанъэ-4", состоящего из автоматического посадочного модуля и лунохода, заключается в исследовании обратной стороны естественного спутника Земли. В частности, аппарат проведет изучение минерального состава, структуры лунной поверхности, а также выполнит низкочастотные радиоастрономические наблюдения.

CCTV также сообщило во вторник об успешном завершении первого в истории биологического эксперимента на естественном спутнике Земли. Доставленные туда семена хлопка дали первые всходы в специальном контейнере, представляющем собой замкнутую мини-биосферу. Для создания всех необходимых условий в контейнере содержатся и другие биологические образцы, среди которых семена рапса, картофеля, резуховидки, а также личинки плодовой мухи (дрозофилы) и дрожжевые грибки.

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