Трамп допустил любые действия по ситуации в Венесуэле

24 января 2019 01:42 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает никаких действий в связи с ситуацией в Венесуэле, где набирает обороты политический кризис, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране. США заявили о признании Гуаидо и потребовали от президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого они не считают законным главой государства, не допустить силовых действий против оппозиции.

"Мы ничего не рассматриваем, но все варианты на столе", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.

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