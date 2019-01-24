Трамп допустил любые действия по ситуации в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает никаких действий в связи с ситуацией в Венесуэле, где набирает обороты политический кризис, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране. США заявили о признании Гуаидо и потребовали от президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого они не считают законным главой государства, не допустить силовых действий против оппозиции.

"Мы ничего не рассматриваем, но все варианты на столе", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.

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