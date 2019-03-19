Трамп заявил, что США серьезно рассматривают возможность членства Бразилии в НАТО

Соединенные Штаты серьезно рассматривают возможность членства Бразилии в НАТО или любом другом альянсе. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Бразилии Жаиром Болсонару в Белом доме. Слова американского лидера передает агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Трамп сказал во вторник, что он решительно рассматривает членство Бразилии в НАТО или любом другом альянсе", - отметило агентство.

Также Трамп заявил, что США поддерживают заявку Бразилии на вступление в ОЭСР.

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