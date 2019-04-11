США добиваются от других стран ужесточения санкций против КНДР

США крайне озабочены действиями КНДР, нацеленными на то, чтобы обойти введенные в отношении этой страны санкции, и требуют от других стран ужесточения санкционного режима. Об этом заявил в среду на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном проблеме денуклеаризации Корейского полуострова, политический координатор постоянного представительства США при ООН Родни Хантер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы призываем все страны выполнять обязательства по пресечению все более изощренных действий КНДР, нацеленных на обход санкций, - заявил он. - Мы крайне озабочены тем, что КНДР продолжает незаконно получать нефтепродукты путем перекачки их с судов в открытом море, причем, КНДР уже превысила в семь раз квоту, установленную Советом Безопасности ООН на получение этих нефтепродуктов. Мы также озабочены тем, что КНДР незаконно поставляет уголь в страны Восточной Азии. Все страны, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе, должны проявлять бдительность и противодействовать таким действиям КНДР".

Представитель США утверждал, что КНДР "предпринимает попытки хищения средств с помощью компьютеров для того, чтобы компенсировать потери выручки от экспорта товаров", и, "возможно, получает таким образом ежегодно сотни миллионов долларов".

Ранее США опубликовали перечень из 49 судов, которые, по мнению Вашингтона, могли быть причастны к экспорту угля из КНДР в нарушение режима санкций Совета Безопасности ООН.

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