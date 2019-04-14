СМИ: в Microsoft сообщили о взломе сервиса Outlook

14 апреля 2019 04:41 (UTC+04:00)

Корпорация Microsoft сообщила, что хакеры с начала года по конец марта могли иметь доступ к некоторым аккаунтам пользователей почтового клиента Outlook. Об этом сообщил онлайн-портал TechCrunch, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Хакеры могли иметь доступ к адресу электронной почты взломанного пользователя, названиям папок, "оглавлениям" электронных сообщений, а также к электронным адресам людей, с которыми взаимодействовал взломанный аккаунт", - приводит портал текст письма, которое Microsoft разослало своим клиентам. Однако в компании отметили, что содержание сообщений, а также приложений к ним не попало в руки хакеров.

Утечка информации происходила с 1 января по 28 марта, указали в Microsoft. Результатом произошедшего взлома может стать повышенное число спам-сообщений, которые могут получить взломанные пользователи.

В субботу TechCrunch информировал, что неизвестные похитили информацию о тысячах сотрудников правоохранительных органов и федеральных служб США и намерены ее продать.

27 августа прошлого года специалисты компании ESET, занимающейся разработкой антивирусного программного обеспечения, заявили, что хакерская группа Turla использовала почтовый клиент Microsoft Outlook для кражи конфиденциальных данных госучреждений в странах Европы. В частности, хакеры направляли через Microsoft Outlook команды вредоносной программе на зараженных компьютерах. Злоумышленники могли заставить компьютер жертвы выслать им данные, загрузить в систему дополнительные файлы, выполнить другие программы и запросы.

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