Караван мигрантов отправился с юга Мексики к границе с США

Порядка 3 тыс. мигрантов из стран Центральной Америки в понедельник отправились из южного мексиканского штата Чьяпас к границе с США. Иностранцев сопровождают сотрудники региональной полиции и спасательных служб. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила газета Milenio.

По предварительным данным, путь мигрантов пройдет через Мехико, где для них будет оборудован временный лагерь. В конце марта из Чьяпаса к границе с США вышел очередной караван мигрантов численностью около 1,5 тыс. человек. В его состав вошли граждане Гондураса, Сальвадора, Никарагуа, Гватемалы, а также Кубы.

Президент США Дональд Трамп 29 марта пригрозил закрыть границу с Мексикой, если Мехико не остановит поток нелегальной миграции в США. В тот же день глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что не намерен вступать в полемику с коллегой из США из-за его угроз.

Ежегодно несколько сотен тысяч человек, в основном из бедных стран Центральной Америки, пытаются добраться до США через Мексику. На этом пути они нередко становятся жертвами преступных группировок или торговцев людьми.

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