Трамп уведомил конгресс об отказе ратифицировать договор о торговле оружием

Президент США Дональд Трамп уведомил сенат об отказе ратифицировать договор о торговле оружием, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я пришел к заключению, что не в интересах США становиться участником Договора о торговле оружием", - говорится в распространенном заявлении Трампа.

В этой связи президент США принял решение отозвать договор из сената.

Трамп заявил в пятницу, что его администрация "никогда не ратифицирует международный договор о торговле оружием", подписанный под эгидой ООН. Договор, вступивший в силу 24 декабря 2014 года, является юридически обязывающим документом. По состоянию на январь 2019 года МДТО подписали 130 государств, ратифицировали – 100, в том числе все члены Евросоюза.

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