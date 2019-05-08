Трамп ввел санкции в отношении добычи и производства металлов в Иране

8 мая 2019 23:10 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп подписал в среду исполнительный указ о санкциях в отношении добычи и производства металлов в Иране, текст указа распространил Белый дом, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Согласно указу, новые санкции США затронут производство железа, стали, алюминия и меди в Иране.

Санкции направлены как против производителей и собственников производства металлов в этой стране, так и против тех, кто торгует металлами из Ирана. Их активы в юрисдикции США могут быть блокированы по решению американского министерства финансов.

Также запрещены поставки в Иран продукции и оборудования для добычи и производства указанных металлов.

"Данным указом предпринимаются шаги, направленные на то, чтобы лишить Ирана доходов, в том числе от экспорта железа, стали, алюминия и меди, которые можно было бы использовать для финансирования и поддержки распространения оружия массового уничтожения, террористических группировок и сетей, региональной агрессии и военной экспансии", - заявил Трамп в сопроводительном письме в конгресс.

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