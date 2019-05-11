Американец стал очевидцем схватки медведей у себя во дворе (ВИДЕО)

11 мая 2019 07:04 (UTC+04:00)

Житель США стал очевидцем схватки двух огромных медведей во дворе своего дома, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

На кадрах ролика видно, как медведи стоят на задних лапах, рычат и кусают друг друга, причем не обращают никакого внимания на хозяина дома.

Спустя несколько секунд мужчина решил вернуться назад в дом, поскольку хищники подобрались слишком близко к крыльцу.

Как рассказал очевидец схватки порталу NJ.com, он был очень удивлен, увидев огромных медведей во дворе своего дома.

По его словам, медведи, скорее всего, сражались за самку, которая находилась неподалеку. Он также отметил, что битва длилась около минуты, после чего животные удалились, но во дворе остались разбросанные клочки шерсти и многочисленные следы крови.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Хьюстонском судоходном канале произошел разлив топлива
США 07:58
Власти Китая не боятся спада экономики из-за торговых противоречий с США
Китай 07:32
Трамп не счел ракетные пуски в КНДР злоупотреблением его доверия
США 05:42
Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд
США 04:21
США направляют в зону СЕНТКОМ батарею ЗРК и военно-транспортный корабль как сигнал Ирану
США 03:21
В Китае назвали торговые переговоры с США конструктивными
Китай 02:20
Лента новостей
В Китае спустили на воду сразу два ракетных эсминца
Китай 08:13
В Хьюстонском судоходном канале произошел разлив топлива
США 07:58
Азербайджан увеличит производство метанола
Энергетика 07:36
Власти Китая не боятся спада экономики из-за торговых противоречий с США
Китай 07:32
Австралийский пилот летел в одиночку без сознания в течение 40 минут
Другие страны 06:49
ФИФА отстранила футбольного агента Мино Райолу от профессиональной деятельности
Спорт 06:25
Французские депутаты приняли законопроект о реставрации собора Нотр-Дам
Европа 06:01
Трамп не счел ракетные пуски в КНДР злоупотреблением его доверия
США 05:42
В Японии произошло землетрясение магнитудой 4,9
Другие страны 05:29