Помпео заявил, что во время визита в Россию намерен обсудить Афганистан, Венесуэлу и Сирию

12 мая 2019 09:15 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майкл Помпео во время визита в Россию 12-14 мая намерен обсудить ситуацию в Венесуэле, а также попытаться найти возможности для взаимодействия между Вашингтоном и Москвой по Афганистану и Сирии. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNBC, опубликованном в субботу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Президент [США Дональд] Трамп сказал мне отправиться в Россию, чтобы обсудить широкий круг вопросов. Есть много областей, где, как я надеюсь, мы сможем найти общие интересы с Россией, - сообщил Помпео. - Может быть, мы не сможем. Если мы не сможем, то пойдем каждый своим путем".

"Но это важно. Я помню, что, когда был директором ЦРУ, плотно взаимодействовал с российской стороной в сфере борьбы с терроризмом. Уверен, эта работа была важной, она позволила спасти жизни американцев и россиян", - отметил Помпео.

"Есть области, к которым мы будем подходить, исходя из совершенно разных ценностей, наши взгляды будут различаться, тогда мы будем защищать американские интересы, - констатировал госсекретарь США. - Но в тех сферах, где мы сможем найти общие позиции и интересы, мы будем работать совместно, это в полной мере приемлемо, это необходимо, и такова моя обязанность".

Отвечая на вопрос о том, по каким именно направлениям США и РФ могли бы совместно работать, Помпео сказал: "Сирия - это хороший пример". "Я надеюсь, мы сможем найти сферу для совместной работы в Афганистане, Россия также сталкивается с террористической угрозой со стороны Афганистана", - добавил он.

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