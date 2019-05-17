Сенат США одобрил кандидатуру Джеффри Розена на пост замглавы Минюста

17 мая 2019 02:09 (UTC+04:00)

Сенат Конгресса США в четверг одобрил кандидатуру Джеффри Розена на пост первого заместителя министра юстиции и генерального прокурора государства. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает газета The Hill со ссылкой на результаты голосования законодателей.

За его кандидатуру проголосовали 52 сенатора, против высказались 45. В настоящее время Розен занимает должность заместителя главы Министерства транспорта США.

20 февраля пресс-служба Белого дома распространила заявление о том, что президент США Дональд Трамп выразил намерение выдвинуть Джеффри Розена на должность первого заместителя министра юстиции. 11 мая Род Розенстайн покинул этот пост, о чем уведомил главу Белого дома в письме от 30 апреля. Он сложил с себя полномочия после назначения Уильяма Барра главой Министерства юстиции США и завершения расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве в американские выборы, которое приписывают России.

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